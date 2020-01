Saptamanile ecoturistice ale Romaniei: Colinele Transilvaniei, ultimul peisaj medieval autentic din Europa (Video) Colinele Transilvaniei: Inima Transilvaniei, cel mai nou film de prezentare a eco-destinatiei Colinele Transilvaniei, o parte a Romaniei cu #experientepentrusuflet, a fost lansat oficial vineri, 17 ianuarie 2020.



Filmul a fost realizat de fotograful de natura Mihai Moiceanu, care a surprins, cu ochi fin si atent, minunate franturi din ultimul peisaj medieval autentic din Europa.



Eco-destinatia "Colinele Transilvaniei" (Transylvanian Highlands) este la o aruncatura de bat de Sibiu, Brasov, Fagaras, Rupea, Sighisoara si Medias, desfasurandu-se in jurul vailor Hartibaciului (la… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Pentru al șaselea an consecutiv, Municipiul Sebeș a gazduit competiția Cupa Sebeșului la Dans Sportiv, eveniment dedicat tinerilor cu varste cuprinse intre 4 și 34 de ani. In acest an, locurile fruntașe au fost disputate de circa 500 de sportivi, legitimați la 50 de cluburi de profil din Sebeș, Alba-Iulia,…

