Săptămâna viitoare vor fi „Zilele UMF” Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) sarbatoreste, in perioada 7 - 9 decembrie, 143 de ani de la primele studii medicale la Iasi. Festivitatea de deschidere a manifestarilor va avea loc miercuri, 7 decembrie, de la ora 12.00, in Aula „George Emil Palade", fiind invitati atat membri ai comunitatii academice a universitatii, cat si oficialitati ale Iasului si reprezentanti ai celorlalte universitati de stat iesene. „Este un moment special in viata comunitatii noastre academice – sarbatorirea a 143 de ani excelenta in educatie si cercetare, pe care-l marcam cu un… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

