SĂPTĂMÂNA VIITOARE VOR FI STABILITE NOILE PREȚURI PENTRU CTP IAŞI Biletele si abonamentele pentru serviciile de transport public furnizate de Compania de Transport Public (CTP) Iasi vor fi eliberate conform unui nou plan tarifar, care urmeaza a fi validat intr-o sedinta de Consiliul Local programata luni, 30 mai. Pentru un bilet valabil in zona 1, iesenii vor plati 3 lei in loc de 2,5 lei. Tot 3 lei va costa biletul pentru zona 2, iar pretul celui combinat (zona 1+ zona 2) urca de la 3,5 la 4 lei. Evident, biletul cu doua calatorii va costa 6 lei, respectiv 8 lei, iat setul de 20 de bilete se majoreaza de la 40 de lei, la 55. lei. Si abonamentele se scumpesc.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

