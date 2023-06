Săptămâna viitoare sunt anunțate proteste ale sindicaliștilor din Sănătate Consiliul de Coordonare al Federatiei ”Solidaritatea Sanitara” a decis continuarea protestelor in urma nemultumirilor cadrelor medicale privind numarul mare de garzi, inclusiv in timpul orelor libere. Sindicalistii anunta ca 1.128 de medici au aderat la protestul ”Demisia din din contractele de garzi suplimentare” si prezinta calendarul actualizat al protestelor. Din 27 iulie, se poate ajunge la greva generala. Federatia ”Solidaritatea Sanitara” anunta, duminica, intr-un comunicat de presa, ca vor continua protestele pentru sustinerea revendicarilor si a fost actualizat calendarul actiunilor de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

