Saptamana viitoare, contractul se relanseaza. Grindeanu crede ca 2 ani pentru SF-ul lotului Lugoj-Filiasi e “decizia corecta”

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, ar fi trebui sa semneze, vineri, contractul de execuție pentru ridicarea noului terminal plecari externe de la Aeroportului Internațional „Traian Vuia” Timișoara. O companie care a participat la licitație a depus o contestație cu o zi inainte de semnarea contractului.…

- CARAȘ-SEVERIN – Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, in timpul unei vizite la lucrarile drumului Craiova-Pitesti, ca studiul de fezabilitate pentru drumul expres Craiova-Lugoj va fi scos la licitatie pe cinci loturi, pentru ca, in opinia sa, in momentul in care scoti la licitatie 250…

- Potrivit unui protocol cu Ministerul Transporturilor, care a fost posibil doar dupa ce social democratul Sorin Grindeanu a preluat portofoliul de ministru, in baza caruia Consiliul Județean se ocupa de tot ceea ce inseamna lucrari și construcție, iar ministerul asigura finanțarea.Președintele CJD, Corneliu…

- „Aeroportul Traian Vuia din Timisoara va avea anul viitor un nou terminal pentru pasageri! Astazi a fost desemnat castigatorul licitatiei pentru proiectarea si constructia terminalului de plecari curse externe. Dupa semnarea contractului, constructorul roman trebuie sa finalizeze lucrarile pana la data…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, vrea sa schimbe procedurile privind organizarea licitațiilor și anunța ca, in cazul solicitarilor facute de companii cu care CNAIR nu este de acord, dosarele vor fi trimise instituțiilor statului. Modificarile vor fi incluse intr-un ordin de ministru la care…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a semnat luni contractul pentru finantarea din fonduri europene a studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru Drumul Expres Craiova -Targu Jiu.

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii din Romania, vicepremierul Sorin Grindeanu, a raspuns, recent, intrebarii cu tema "Studiul de Fezabilitate pentru tronsonul Targu Mureș – Targu Neamț, parte din Autostrada Unirii A8 predat incomplet la al treilea termen" formulata in data de 8 decembrie 2021…