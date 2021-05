Stiri pe aceeasi tema

- Peste 600 de persoane s-au imunizat deja impotriva Covid-19 pana la aceasta ora in primul centru drive-thru amplasat in Piața Constituției din București. Doar in primele opt ore de la deschiderea centrului, au fost vaccinați 509 oameni, a anunțat Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu.

- Centrele de vaccinare anti-COVID drive-thru sunt "un succes", a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, care a adaugat ca este o noua etapa a campaniei de imunizare in care nu va mai fi nevoie de niciun fel de birocratie. El a vizitat, in Piata Constitutiei, primul centru de vaccinare…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 va fi accelerata, atat in mediul urban, cat și in mediul rural. Este anunțul premierului Florin Cițu dupa intalnirea cu primarii și reprezentanții Consiliilor județene. Cițu a anunțat mai multe soluții pentru a da cat mai multor romani șansa sa se imunizeze impotriva…

- Rata de vaccinare impotriva COVID-19 a anuns marți la 23% in Capitala. Anunțul a fost facut de coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheoghita, intr-o conferința de presa.

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a anunțat ca de la 1 aprilie platforma de programare la vaccinare impotriva COVID-19 se va modifica. In timpul unei conferințe de presa, medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a anunțat cateva modificari…

- Dupa protestul celor de la AUR din Cluj-Napoca, un alt protest s-a desfașurat, sambata, și in București. Motivul este același: masurile luate de autoritați in vederea combaterii pandemiei cu noul coronavirus.

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a dezvaluit, vineri, la Digi 24 , ca in acest moment, in Romania nu mai exista nici o doza de vaccin de la Moderna pentru imunizarea populației. Valeriu Gheorghița a anunțat ca urmatoarea tranșa de vaccin anti-COVID-19…