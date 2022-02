Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a confirmat joi ca va numi, pentru prima data in istorie, o femeie afro-americana la Curtea Suprema a Statelor Unite, pentru a-l inlocui pe judecatorul in exercitiu Stephen Breyer, care și-a anunțat retragerea.

- Noi detalii surprinzatoare si socante au iesit la suprafata in cazul politistului care a ucis o fetita pe trecerea de pietoni si a bagat in spital o prietena a acesteia. Agentul nu este absolvent al vreunei școli de poliție, nici al Academiei, ci a ajuns in poliție prin incadrare din sursa externa.…

- Un incident de-a dreptul cutremurator a avut loc cu puțin timp in urma chiar intr-o școala din Mureș! O fetița de șase ani, inscrisa in clasa zero, a inghițit otrava de șobolani. Copila ar fi gasit substanța chiar in dulapul ei școlar, unde de obicei se aflau caietele, rechizitele, plastelina sau alte…

- Saif Gaddafi, unul din fii fostului dictator al Libiei, Muammar Gaddafi, a primit aprobarea de a candida la viitoarele alegeri prezidențiale, a spus avocatul sau, la o saptamana dupa ce a fost descalificat pentru ceea ce autoritațile libiene au declarat ca sunt „crime de razboi” comise in timpul revoltei…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe, Preafericitul Daniel, a declarat cu cateva zile in urma ca s-a vaccinat impotriva noului coronavirus, insa nu a dorit sa precizeze cu ce ser și daca a facut sau nu schema completa, deși jurnaliștii au fost nerabdatori sa afle acest lucru. Astazi, președintele țarii, Klaus…

- Ilie Bolojan este fost primar al orașului Oradea și in prezent președinte al Consiliului Județean Bihor, iar in prezent numele lui este vehiculat in spațiul public ca propunere pentru Președinția Romaniei. El a fost intrebat daca va candida, in 2024, la funcția de președinte al țarii. „Nu se pune aceasta…

- Liderul grupului PPE din Parlamentul European Manfred Weber a comentat noua alianta politica PNL-PSD, afirmand ca Romania avea nevoie de stabilitate guvernamentala si exprimandu-si increderea ca PNL, noul presedinte al partidului, Florin Citu si presedintele Klaus Iohannis sunt angajati in reformarea…

- Conducerea Inspectoratului scolar Judetean Galati a declansat o ancheta la o scoala din Tecuci dupa ce o fetita de 6 ani, eleva in clasa pregatitoare, a sarit de la etajul 1 al unitatii de invatamant dupa ce a fost incuiata in clasa, din greseala. Potrivit inspectorului general al ISJ Galati, Gina Branzan,…