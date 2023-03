Stiri pe aceeasi tema

- Directorii de scoala si profesorii pot ramane pe aceste pozitii inca cinci ani potrivit Legilor Educatiei care se afla in dezbatere publica. La universitati, pensionarea se face la 68 de ani si doar profesorii-militari pot ramane pana la 70 de ani. Directorii de scoala si profesorii pot ramane pe aceste…

- Shahida Raza, 29 de ani, o jucatoare de fotbal și de hochei pe iarba, care a parasit Pakistanul natal pentru a-i asigura tratament fiului ei de trei ani, se numara printre victimele naufragiului dim largul coastelor Italiei , de duminica trecuta, soldat cu cel puțin 67 de morți, relateaza CNN. Sumaiya,…

- Pare greu de crezut, dar exista un oraș in Europa unde casele se vand cu șase lei. Ce condiție este impusa apoi de dezvoltator. Oferta ce pare imposibil de refuzat nu are nicio legatura cu programele create de autorițile locale din Italia, care ofereau oamenilor case parasite pentru doar cațiva euro.…

- A fost fotbal-spectacol in Europa! Real Madrid a remizat cu Real Sociedad in derby-ul din La Liga. A fost show si in Italia, acolo unde Napoli – AS Roma s-a terminat 2-1. Giovanni Simeone a inscris un gol urias pentru liderul din Serie A, in Derby del Sole. Cele mai tari partide au fost in […] The post…

- Spectacol la Televiziunea Romana. De miercuri, 25 ianuarie, cei mai buni patinatori din Europa iși vor desemna campionii. Vor fi 5 zile de performanța și virtuozitate pe gheața, in care disputa pentru aur, argint și bronz va fi deschisa.

- Bancherii libanezi audiati de procurorii europeni cred ca platile sub forma de comisioane aflate acum in centrul unei anchete de coruptie au fost platite bancii centrale, au spus patru surse, in timp ce anchetatorii banuiesc ca banii au ajuns ilegal la fratele guvernatorului, transmite Reuters.…

- Incepand cu 2023, persoanele care vor sa admire capodoperele artei italiene, de la Botticelli la Caravaggio, vor fi nevoite sa cheltuiasca ceva mai mult. De la 1 martie, cei care doresc sa viziteze Galeriile Uffizi din Florența vor plati un bilet de 25 de euro, in loc de 20 in prezent. O creștere…

- Platforma și aplicația de management școlar și comunicare este prezenta la CES 2023, cel mai de impact eveniment tehnologic la nivel mondial, care se desfașoara in perioada 5-8 ianuarie la Las Vegas Convention Center. Kinderpedia face parte din prima delegație naționala a Romaniei prezenta cu un stand…