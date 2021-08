Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit sambata seara la o hala din localitatea Mogosoaia, județul Ilfov in imediata apropiere a Capitalei. Din primele informatii, flacarile s-au extins pe o suprafața de 2.000 de metri patrați. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), incendiul…

- Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri, la un garaj din municipiul Botosani. Cinci microbuze au fost distruse total, iar alte trei au ars parțial. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, pompierii au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit la…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, lista masurilor de relaxare in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Aceste masuri vor intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2021. ”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat ieri, 26 iulie 2021, Hotararea numarul…

- Un autocar in care se aflau 21 de copii a luat foc, marti dimineata, in mers, in judetul Botosani. Incidentul s-a produs pe o strada din localitatea Dumeni, comuna George Enescu, din județul Botoșani. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean pentru Situatii de Urgenta (IJSU), Dorina…

- Explozia urmata de incendiu produsa, vineri la pranz, la Rafinaria Petromidia a provocat groaza printre angajați care au incercat ingroziți sa scape de pericol. La Petromidia au mers, pentru a coordona intervenția, atat șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (ISU), cat și șeful Departamentului…

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 23 de localitati din 16 judete pentru evacuarea apei din case si gospodarii. Chiar daca marți ploile s-au oprit, zeci de oameni nu se pot intoarce inca in casele afectate grav de inundații. Departamentul pentru Situatii de Urgenta a anunțat, marți,…

- Un roman a murit și alți conaționali au fost grav raniți, dupa ce o școala aflata in contrucție s-a prabușit, in orașul Anvers, relateaza presa din Belgia. Incidentul s-a produs, vineri, pe un șantier din cartierul Nieuw Zuid. In total, au murit doi oameni, noua sunt raniți, iar alți trei au fost dați…

- Peste 100 persoane, dintre care politisti, jandarmi, angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si voluntari din Cluj cauta vineri seara un baiat de doi ani care a plecat de acasa, din localitatea Floresti, pentru a se juca pe malul Somesului cu alti copii. Poliția a fost sesizata ca vineri,…