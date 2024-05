Reporterii noștri sunt eroii noștri necunoscuți. Alearga, zi de vara pana-n seara, prin toate ungherele Galaxiei ca sa ne aduca știri calde. Și trebuie sa remarcam ca lucrurile nu stau deloc bine nici in Cosmos. Pe-acolo pe unde exista acest concept, politica se impletește cu absurditatea interstelara, iar saptamana a fost marcata peste tot de […] The post Saptamana politica extraterestra: gherile kritziste, mita cosmica și incaierari stelariene! appeared first on Puterea.ro .