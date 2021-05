Stiri pe aceeasi tema

- ■ atit politistii, cit si jandarmii, au fost la datorie ■ oamenii legii au intervenit la circa 140 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112 ■ au fost aplicate peste 500 de amenzi, care au totalizat vreo 187.400 lei ■ In minivanacta de Paste, fortele de ordine, politisti si jandami, au fost la datorie…

- ■ a fost sesizat Parchetul Bicaz pentru doua aspecte: poluarea cu amoniac si faptul ca o pastravarie din zona a servit peste clientilor a doua zi ■ se verifica si de ce nici cei de la fabrica de ciment nici cei de la pastravarie nu au alertat autoritatile ■ Garda de Mediu nu a prezentat […] Articolul…

- Dupa Saptamana Luminata urmeaza Saptamana Neagra. In prima zi se sarbatorește Paștele Blajinilor, cunoscut și sub numele de Lunea Morților sau Paștele Rohmanilor. Tradiții in Saptamana Neagra De Saptamana Neagra leaga multe superstiții ivite din vremuri stravechi. Unele sunt pastrare și respectate,…

- ■ in 2020, acestea s-au diminuat cu 23,4%, fata de anul 2019, de la 94 la 72 ■ a scazut si numarul accidentelor mortale de munca, in procent de 25%, de la opt la sase ■ In fiecare an, pe 28 aprilie, Organizatia Internationala a Muncii sarbatoreste Ziua Internationala a Securitatii si Sanatatii in Munca…

- ■ pescarii trebuie sa cam uite de undite pina pe 7 iunie, inclusiv ■ cei care ignora interdictiile pot fi sanctionati cu amenzi de pina la 1.000 de lei ■ Jandarmii nemteni reamintesc pescarilor ca a inceput perioada de prohibitie, iar pina la data de 7 iunie, inclusiv, nu au voie pe riuri. „Interzis…

- Doua persoane au fost transportate la spital in urma unui accident produs joi, 25 martie, in comuna Raucesti, pe DN 15C. Conform primelor informatii oferite de salvatorii nemteni, a fost vorba despre o coliziune intre doua autoturisme, unul dintre acestea rasturnandu-se in urma impactului. “Prin apel…

- ■ la Neamt, incidenta este de 1,49 la mia de locuitori Pana pe 22 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 900.858 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 808.754 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima…

- ■ Ministerul Educatiei a publicat metodologia pentru invatamintul primar ■ in Neamt, se estimeaza a intra la scoala 4.539 de elevi ■ Ministerul Educatiei a elaborate si publicat Metodologia de inscriere a copiilor in invatamintul primar pentru anul scolar 2021-2022, precum si calendarul aferent acestui…