Saptamana Mondiala a Alaptarii: Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda continuarea alaptarii, in timpul infectiei COVID-19 si dupa vaccinare

- Autoritațile din sanatate de la Chișinau iau in calcul posibilitatea inceperii imunizarii anti-COVID-19 a copiilor cu varsta de peste 12 ani. Asta dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii a recomandat acest lucru.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a adaugat doua noi antiinflamatoare pe lista medicamentelor recomandate pentru tratamentul impotriva COVID-19, relateaza miercuri dpa, citat de Agerpres. Organismul ONU, cu sediul la Geneva, a publicat marti seara recomandari pentru tocilizumab si sarilumab.…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) si Comitetul National de Vaccinare recomanda ca masca sa fie purtata in continuare inclusiv de catre cei care s-au vaccinat anti-Covid. Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca persoanele vaccinate cu ambele doze ca nu ar trebui sa se simta in siguranța…

- Precizarile vin in contextul in care unii oficiali locali americani și Organizația Mondiala a Sanatații au recomandat purtarea in continuare a maștilor de protecție, chiar și de persoanele vaccinate complet, ca masura de precauție in fața variantei Delta a SARS-CoV-2.Walensky și alți experți susțin…

- Evitat de țarile bogate și fara sa indeplineasca nevoile țarilor sarace, programul condus de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) pentru distribuirea echitabila a vaccinurilor impotriva COVID-19 urmeaza sa fie revizuit, conform unor documente prezentate in exclusivitate de Reuters.

- Organizația Mondiala a Sanatații transmite ca vaccinurile anti-Covid sunt eficiente impotriva „tuturor variantelor de SARS-CoV-2”. La nivel european, deși pandemia nu a luat sfarșit, numarul de cazuri a scazut cu 60%.

- Situatia se imbunatateste in Europa, dar Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recomandat joi evitarea calatoriilor internationale, din cauza riscului asociat cu noile variante ale coronavirusului. „Trebuie sa avem grija pentru ca ne confruntam cu o amenintare persistenta si cu noi incertitudini”,…