Săptămâna modei la Milano, în vreme de pandemie: Prada a revenit la rădăcinile minimaliste Saptamana modei a inceput la Milano in condiții speciale. Evenimentul este unul „hybrid live-digital”, ceea ce inseamna ca unele prezentari au loc in prezența spectatorilor, iar altele sunt transmise in online. Spectacolul in care a fost prezentata colecția de primavara-vara a casei de moda Prada a avut loc, joi, pe internet. „Este o situație cu adevarat ciudata. Dar avem ocazia sa aratam hainele cu adevarat, nu putem vedea oamenii reali, publicul, dar cel puțin speram sa va puteți bucura și sa vedeți hainele mai bine.”, a spus Miuccia Prada dupa spectacol. Anul acesta Prada a revenit la radacinile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

