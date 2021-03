Stiri pe aceeasi tema

- Populatia de fluturi monarh care a ajuns in padurile Mexicului pentru a hiberna in aceasta iarna a scazut cu 26% fata de anul anterior, au informat joi Comisia pentru ariile protejate din Mexic si World Wildlife Fund (WWF), potrivit Reuters. In fiecare an, milioane de fluturi monarh migreaza catre Mexic…

- Tinutele confortabile reprezinta mega-trendul din industria modei, in contextul pandemia de coronavirus, iar relatia dintre vestimentatie si mesajele politice va juca de asemenea un rol in colectiile destinate femeilor pentru iarna viitoare, potrivit prezentarilor pret-a-porter din cadrul Saptamanii…

- Festivalul de la Cannes, cel mai mare festival de film din lume, care se desfașoara in mod tradițional in luna mai, a fost amanat pentru luna iulie din cauza pandemiei de coronavirus, declara organizatorii. „Așa cum am fost anunțat in toamna anului trecut, Festivalul Internațional de Film de la Cannes…

- Taiwanul a introdus in circulatie un nou tip de pasaport, pentru a evita confuzia cu China pe fondul pandemiei de COVID-19 Taiwanul a introdus luni in circulatie un nou tip de pasaport in care este scoasa in evidenta denumirea uzuala a insulei, intr-un demers menit sa evite confuzia cu China pe fondul…

- Directorul ANPC, Paul Anghel, recomanda cumparatorilor sa fie foarte atenti la preturi in perioada reducerilor de iarna si sa solicite informatii suplimentare atunci cand au nelamuriri in privinta campaniilor publicitare.

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, si-a prezentat echipa pentru mediu si clima, un grup cu un program ambitios, care va schimba multe din reglementarile administratiei Trump, relateaza Reuters si AFP.

- Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg, cel mai mare muzeu din Rusia si unul dintre cele mai importante din lume, a pierdut 80 % dintre vizitatori in timpul pandemiei de COVID-19, a informat luni directorul muzeului, Mihail Piotrovski, citat de EFE, informeaza AGERPRES . “Am pierdut 80 % dintre vizitatorii…