„Săptămâna Mare“, plină de fotbal Seria celor trei victorii consecutive i-a dus pe “lupi” pana pe prima poziție din play-out! Saptamana viitoare, ”Saptamana Mare”, Petrolul se intoarce pe “Ilie Oana”, pentru doua meciuri, luni – confruntarea cu CS Mioveni, contand pentru etapa a treia din aceasta faza a Superligii, apoi, duminica, chiar in ziua de Paști, urmeaza un derby al orgoliilor, cu U. Cluj. Pentru intalnirea care se va desfașura luni, 10 aprilie, de la ora 17.30 (jocul cu ”lantern roșie”, Mioveni), biletele sunt disponibile on-line, pe www.entertix.ro. De sambata, 8 aprilie, tichetele vor fi disponibile și la casa stadionului,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seria meciurilor de pe teren propriu din prima faza a campionatului se incheie duminica, 5 martie, atunci cand, de la ora 15.30, Petrolul va primi vizita Universitații Craiova. Biletele pentru aceasta confruntare pot fi procurate on-line, de pe www.entertix.ro (aici), iar de vineri acestea vor fi disponibile…

- Luni seara, pe o vreme mai degraba de toamna spre iarna, decat de iminenta sosire a primaverii, FC Petrolul a mai incasat inca o data cinci goluri, intr-un meci din sezonul regular al SuperLigii! Daca anul trecut, in aceeași faza a competiției celui dintai eșalon fotbalistic, era recunoscuta drept echipa…

- Ultimul meci al rundei a 27-a din SuperLiga de fotbal a avut loc luni, 27 februarie, pe Stadionul „Ilie Oana" din Ploiești, unde echipa gazda, FC Petrolul, a cedat cu 2-5 in fața campionanei CFR Cluj (FOTO, cu oaspeții in vișiniu). In fotoliul de lider a ramas Farul Constanța (cu 58 de puncte), urmata…

- Pe o arena, „Ilie Oana”, din Ploiești, destul de bine populata date fiind ziua, luni, ora, 20.00, și mai ales condițiile meteo, burnița și frig, FC Petrolul a bifat al doilea insucces din seria de patru meciuri contra echipelor din play-off clasate, in ordine, pe locurile 1,2 3 și, respectiv, 5. La…

- Campioana ultimelor ediții vine, in etapa viitoare, pe “Ilie Oana”. Luni, 27 februarie, de la ora 20.00, primim vizita lui CFR Cluj, intr-un joc contand pentru runda cu numarul 27 din Superliga. Biletele pentru aceasta confruntare au fost puse in vanzare, putand fi procurate, on-line, de aici: https://www.entertix.ro/bilete/15219/fc-petrolul-cfr-cluj-27-februarie-2023-stadion-ilie-oana-ploiesti-ploiesti.html.…

- Luni, 13 februarie, de la ora 20.00, Petrolul revine pe “Ilie Oana”, pentru meciul cu AFC Hermannstadt, contand pentru etapa cu numarul 25 din Superliga. Incepand de ieri, biletele pot fi procurate online, accesand www.entertix.ro (aici). Tichetele vor putea fi procurate și de la casa de bilete a stadionului…

- Gazonul de pe stadionul din Ploiești a aratat deplorabil astazi, la meciul dintre Petrolul și Chindia. La fel s-a intamplat și la precedentele doua meciuri din aceasta etapa a Superligii, U Cluj - Rapid 0-0 și UTA - CS Mioveni 1-2. Trei meciuri jucate pana acum in etapa 23 din Superliga, 3 decoruri…

- Petrolul se intoarce pe “Ilie Oana”, pentru primul meci oficial din noul an. Sambata, de la ora 17.00, o intalnește pe Chindia Targoviște, intr-un joc contand pentru etapa a 23-a din Superliga, și are mare nevoie de victorie pentru a-și consolida poziția in clasament. Biletele pentru aceasta confruntare…