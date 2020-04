Săptămâna Luminată. Tradiții și superstiții în săptămâna de după Paști Luni, in a doua zi de Paște, incepe Saptamana Luminata. Credincioșii se saluta cu „Hristos a Inviat!” și raspund cu „Adevarat a Inviat!”, timp de 40 de zile, pana la Inalțare. In biserici se oficiaza aceeași slujba care a avut loc in noaptea Invierii și Sfanta Liturghie. Prin Invierea Domnului Iisus Hristos din morti, cei din popor cred ca Raiul se deschide tuturor sufletelor retinute in prinsoarea iadului incepand de la Adam si pana la venirea Mantuitorului si ramane deschis de la Inviere pana la Duminica Tomei. In a doua zi de Paști, se obișnuiește ca finii sa se duca in vizita la nași, cu colaci,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

- Daca saptamana dinaintea Pastelui este cea a Patimilor sau Saptamana Mare, saptamana care urmeaza dupa Invierea Domnului Iisus Hristos este cunoscuta in popor ca Saptamana Luminata.

- A doua zi de Paști poarta numele de Lunea Alba. Fiind prima zi dupa Duminica Paștilor, este considerata ziua in care se deschid portile Raiului si ale iertarii. A doua zi de Paști, Lunea Alba. În aceasta zi, are loc asa-numita"umblare cu pasca", adica vizitarea rudelor apropiate…

- In popor exista credinta ca, odata cu Invierea Domnului Iisus Hristos, se deschid portile raiului pentru sufletele pacatosilor retinute in iad, de la Adam si pana la cea de-a doua venire a Mantuitorului. Usile raiului raman deschise pana in Duminica Tomii. LUNEA LUMINATA. Prin Invierea Domnului…

- TRADITII DE PASTE. Traditii in PRIMA ZI DE PASTE In PRIMA ZI DE PASTE, dimineata, exista traditia ca toti membrii familiei sa se spele pe fata cu apa neinceputa, luata de la izvor, in sensul in care curge. In aceasta apa se pune un ou rosu si un ban de argint. Credinciosii trebuie sa-si spele fata…

- Pastele, sarbatoarea luminii si a bucuriei in lumea ortodoxa, este celebrat in acest an pe 19 aprilie. Bisericile vor fi pustii din cauza pandemiei de coronavirus. Oamenii sunt indemnati sa stea acasa, slujbele fiind savarsite doar de preoti. In popor exista credinta ca cine moare in ziua de Paste sau…

