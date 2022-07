Stiri pe aceeasi tema

Festivalul International de Teatru de la Sibiu ofera o experienta tip treasure hunt, pe toata perioada evenimentului.

- ANGAJARI… Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Podul Inalt” al județului Vaslui scoate la concurs 30 de posturi de conducator auto (autospeciale). Candidații trebuie sa aiba varsta cuprinsa intre 18 și 35 de ani (impliniți in anul participarii la concurs), studii medii civile cu diploma de bacalaureat…

- Romania participa intre 11 si 20 august la Campionatul European U16 Masculin – Divizia B de la Sofia (Bulgaria). SCM OHMA Timisoara are si ea un reprezentant la lot in persoana juniorului Serban Horga. Horga a impresionat recent in sala „Olimpia” din Ploiești la meciurile din cadrul FIBA Youth Development…

- Un concurs inedit de vanatoare de comori va avea loc astazi, de la ora 13.00, in municipiul Satu Mare. Intalnirea concurentilor va avea loc in parcul de langa Turnul Pompierilor. Competitia este deschisa pentru echipe de minim 1 adult și 1 minor, maxim 4 persoane. Concurenții vor culege puncte urmand…

- Biblioteca Universitații Politehnica și Casa Artelor vor gazdui intre 20 mai și 5 iunie un proiect inedit, conceput de artistul Dan Perjovschi, pe care l-a intitulat „Virus Diary/Jurnal de virus”. Organizatorii evenimentului spun ca ideea jurnalului a aparut in martie 2020, ca o forma de adaptare la…

- Cu prilejul Nopții Muzeelor, galeria timișoreana Calpe din bastionul Theresia gazduiește expoziția personala a artistului și cercetatorului interdisciplinar Cristian Graure – interesat in principal de studiul fotografiei – „The Unseen falls in Black & White – Solo Art Show”, o expoziție de fotografie…

- SCM Timisoara, stabilita deja pe locul 6 in prima parte a sezonului, nu a avut probleme in ultima runda dinaintea startului play-off-ului. „Leii” au razbunat sincopa din tur, de la Miercurea Ciuc, si au castigat categoric acasa cu CSM VSKC, scor 107-75! Alb-violetii vor trebui sa astepte derularea jocurile…

- Distribuirea tichetelor de masa pentru persoanele vaccinate cu doza a doua in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2021 se face in continuare la Spitalul Modular Militar de pe str. Nera, fostul stadion CFR, anunța subprefectul Ovidiu Virgil Draganescu. Este vorba doar despre tichetele pentru centrele…