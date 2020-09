Săptămâna întreruperilor de curent, în Micălaca ARAD. In perioada 14-19 septembrie, parți ale cartierului Micalaca nu vor avea energie electrica, din cauza unor lucrari necesare pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și a alimenta clienții cu energie electrica in bune condiții, conform E-Distribuție Banat. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

