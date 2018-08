Stiri pe aceeasi tema

- ROBOR la sase luni a ramas la 3,43%. Ieri, Indicele ROBOR 6M a scazut de la 3,44%, la 3,43%, cel mai scazut nivel din 4 iulie 2018 cand cotatia BNR a fost de 3,39%. Primele patru banci din sistemul bancar lucreaza cu dobanzi legate de indicele de referinta Robor la 6 luni.Pe 3 august 2018,…

- Conform datelor BNR, la inceputul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%.In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, acesta a coborat la 3,43% pe an, de la 3,44% vineri, in timp ce ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut miercuri la valoarea de 3,33-, de la 3,36-, cat inregistrase marti, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Si indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Potrivit BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculeaza dobânzile la majoritatea creditelor, care nu au dobânda fixa, a scazut la 3,36%.ROBOR la 3 luni închidea saptamâna trecuta la 3,47%, pentru ca luni sa scada deja la 3,40%.Totodata,…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a scazut usor luni, pe piata interbancara, ajungand la 3,38- pe an, de la 3,39- pe an vineri, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare similara a ROBOR la trei luni a fost inregistrata…

- Luni, indicele a crescut la 3,24-. Nivelul atins marti, 3,27-, este cel mai mare din 5 martie 2014, cand a fost 3,37-. Indicele a crescut accelerat incepand din 13 aprilie, cand a atins nivelul de 2,07-. Totodata, indicele Robor la sase luni a crescut marti la 3,32-, cel mai mare nivel din 13 mai 2014,…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a scazut usor vineri pe piata interbancara, ajungand la 3,15% pe an, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare mai mare a ROBOR la trei luni a fost înregistrată…

- Situatia politica incordata a provocat o noua depreciere a leului fata de euro, evolutie corelata cu cresterea indicilor ROBOR. Cursul euro a crescut de la 4,6647 la 4,6656 lei. Piata valutara s-a deschis la 4,666 lei iar transferurile s-au realizat in culoarul 4,663 – 4,668 lei. Cotatiile de la ora…