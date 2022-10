Săptămâna groaznică a industriei Big Tech A fost, intr-adevar, o saptamana teribila pentru sectorul tehnologic. De la semiconductori și social media pana la calculatoare și cloud, cele mai mari companii din lume au evidențiat in rapoartele de profituri numeroasele provocari cu care se confrunta. Datele impartașite cu piața spun o poveste despre industriile afectate de intarirea dolarului, blocajele din lanțul de […] The post Saptamana groaznica a industriei Big Tech first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PENSII 2022: Cum poți verifica online vechimea in munca. Datele din istoricul de angajare la care poți avea acces PENSII 2022: Angajații pot verifica online ce vechime de munca au acumulat. Serviciul electronic este pus la dispoziție de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). De asemenea, pot verifica…

- Scadere de 1,1% a productivitații muncii in industrie, in prima jumatatea a anului 2022. Datele INS Scadere de 1,1% a productivitații muncii in industrie, in prima jumatatea a anului 2022. Datele INS In prima jumatate a acestui an, productivitatea muncii in industrie s-a redus cu 1,1%, fața de perioada…

- O ancheta realizata de Salvați Copiii Romania arata ca mai mult de 2 din 5 copii din Romania, mai exact 44%, nu au parinții alaturi de ei, acasa. Aceștia sunt plecați la munca in strainatate, iar un eșantion realizat in cursul anchetei arata ca doar 7% intenționeaza sa iși ia copiii cu ei. Datele unei…

- Un hacker sustine ca a obtinut datele personale a 48,5 milioane de chinezi care erau inscrisi pe aplicatia de monitorizare Covid gestionata de administratia orasului Shanghai, o a doua posibila bresa in sistemul informatic chinez, la circa o luna distanta.

- Productia industriala din Romania a scazut, in luna iunie, atat comparativ cu luna anterioara, cu 4,7%, cat si cu aceeasi perioada din anul anterior, cu 2%, reiese din datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022,…

- Majorarea prețurilor este un fenomen la care romanii tot asista de ceva timp. Datele INS – Institutul Național de Statistica indica faptul ca avem prețuri și de trei ori mai mari, fața de acum un an, iar inflația este maximul ultimelor doua decenii. Economiștii nu au vești bune in privința prețurilor…

- Masca revine in scoli! Conform unor noi date, valul șase al pandemiei de covid este in pina desfașurare. Datele publicate astazi de Ministerul Sanatții arata ca ultimele 24 de ore au inregistrat 4.689 cazuri noi de infectari. In acest context, ministrul Alexandru Rafila vorbește de posibila revenire…

- S-a incheiat si faza de recenzare a recensamantului actual. De pe 1 august, RPL 2022 a intrat intr-o etapa in care specialistii trebuie sa aduca corectii datelor obtinute in vederea stabilirii rezultatelor finale si a repartitiei cat mai aproape de realitate a populatiei la nivelul UAT-urilor locale…