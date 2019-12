Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de votul pentru investirea Guvernului Ludovic Orban, in ultima ședința a cabinetului PSD, premierul interimar Viorica Dancila pregatește o mutare in forța.Intens criticata de liberali, Viorica Dancila pregatește o ultima lovitura, prin care va... Citește AICI ce mutare IN FORȚA pregatește…

- *Ieri a inceput la Shenzhen „Turneul Campioanelor", finala anuala a sezonului WTA. Primele meciuri au avut loc in Grupa Rosie. Naomi Osaka (3 WTA) a invins-o in meciul inaugural pe sportiva ceha Petra Kvitova, scor 7-6, 4-6, 6-4 in doua ore si 39 de minute. Kvitova, veterana turneului, a inceput mai…

- Schemele de plata pentru mediu si clima, pentru combaterea schimbarilor climatice sunt anuntate ca fiind, pentru anul viitor, ajutoarele cu cea mai mare valoare din agricultura. De asemenea, ajutoarele europene care sa-i atraga pe tineri in agricultura si sa-i mentina in acest domeniu vor beneficia…

- ARAD. Apelul la 112 a fost facut in jurul orei 11.00 de catre proprietara casei, aceasta sesizand faptul ca un grup de șapte persoane au incercat sa-i schimbe cu forța sistemul de scurgere pluviala al imobilului, la fața locului sosind jandarmii. Femeia le-a povestit acestora ca in timp ce se afla in…

- Salajenii aflati in cautarea unui loc de munca au la dispozitie 230 de juburi. Oferta, pusa la dispozitie de angajatorii din mediul privat, este disponibila prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Salaj, pana 10 octombrie. Cele mai cautate sunt persoanele cu minim…

- Mama Luzei Melencu a ieși in hohote din sediul IGPR, acolo unde s-a prezentat pentru prelevarea de probe biologice. Femeia a acuzat ca probele i-au fost recoltate dupa ce un comisar i-a vorbit pe un ton ridicat. Acuzațiile Monicai Melencu sunt susținute și de avocatul ei, Tonel Pop.Citește…

- Scandal in interiorul unei structuri de forta a Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Iasi. „Mascatii" de la Serviciul de Actiuni Speciale (SAS) sunt in mijlocul unei dispute privind metoda de pregatire fizica a trupelor de forta, dar si modul trivial in care seful lor li se adreseaza. Zilele…

- Fie statul cat de tare, contrabanda este-n floare in piețele din Satu Mare. Statul – in speța, ceea ce intra in categoria „structurilor de forța” (Poliție, Jandarmerie, Justiție, Poliție locala etc) – este tare doar in gura atunci cand vine vorba de „pașnicii” comercianți de țigari de contrabanda din…