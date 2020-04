Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, susține redeschiderea cabinetelor stomatologice, a frizeriilor și a saloanelor de cosmetica. Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, spune ca pe 15 mai, odata cu incheierea actualei stari de urgența, mai…

- Un medicament ce a vindecat este 100 de pacienți cu coronavirus va fi disponibil dupa ce va fi autorizat și fabricat din toamna, dupa cum a anunțat profesorul doctor Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie.

- Vaccinul antigripal va preveni co-infectia, in toamna sau in iarna, cu virusul gripal si cu noul coronavirus, a declarat, marti, Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie.„Vaccinul care probabil o sa fie extrem de solicitat in acest an este vaccinul gripal, care, dincolo de faptul…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii si presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a declarat ca numarul cazurilor de infectare cu coronavirus ar putea crește in perioada octombrie - noiembrie.

- Tratamente pentru Coronavirus. lexandru Rafila, membru in Consiliul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații și presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a explicat cum se transmite COVID-19, cum sunt tratați pacienții in prezent și care sunt posibilele tratamente care pot fi folosite.

- In Romania nu exista motive de ingrijorare in acest moment in ce priveste infectarea cu coronavirus, pentru ca nu a fost confirmat niciun caz, spune profesorul Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie. El a explicat la Radio Romania Actualitati ca tara noastra trebuie sa fie…