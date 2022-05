Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Casei de Pensii Maramureș spun ca Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, reglementeaza situațiile de suspendare a plații pensiei. In sistemul public de pensii, plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a intervenit una dintre cauzele prevazute clar…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania,749 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 285 locuri de munca pentru: lucrator in bucatarie; bucatar; ospatar; operator utilaje de constructii pentru infrastructura de transport din Germania; muncitor…

- De pe 24 februarie, peste 5,23 milioane de refugiati au fugit in tarile vecine. Refugiatii includ in principal femei, copii si persoane cu varsta de peste 60 de ani. Din totalul populatiei refugiate, aproximativ 2,75 milioane sunt in varsta de munca. Dintre acestia, 43,5%, sau 1,2 milioane, lucrau anterior…

- Absolventii de invatamant din promotia 2022 sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de agentie in scopul integrarii lor pe piata

- Procentul angajaților care doresc sa lucreze doar de la birou este mai mic de 15% din total, arata un studiu realizat de catre Asociația Business Service Leaders (ABSL), care grupeaza multinaționale care activeaza in Romania in domeniul serviciilor externalizate, cercetarii și IT-ului, cu un numar total…

- Activitatea persoanelor fizice autorizate, recunoscuta ca vechime de munca. Legea a fost promulgata Activitatea economica desfasurata ca PFA este recunoscuta ca fiind vechime in munca si, dupa caz, vechime in specialitate. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru completarea Ordonantei…

- Cum poate fi cumparata vechimea de munca. Acesta este procesul. Incepand cu anul 2021, romanii iși pot cumpara vechimea in munca daca urmeaza toți pașii in acest sens. Trebuie menționat faptul ca un an de pensie consta astfel 6.900 de lei, iar pentru cumpararea unui intreg stagiu, adica 6 ani, asigurantul…

- ”Ministerul Finantelor a elaborat actul normativ necesar pentru indeplinirea masurii adoptate in cadrul programului guvernamental ”Sprijin pentru Romania”,”200 de lei in plus pentru salariul minim (crestere voluntara scutita de taxe)”. Astfel, este propusa neimpozitarea si neincluderea in baza de calcul…