Săptămână de lucru de 4 zile în loc de 5, la Metrou, salarii reduse dar nu pentru șefi. Ce propune directorul Metrorex Programul de lucru al angajatilor de la Metrorex ar urma sa fie redus de la cinci la patru zile, iar salariile reduse cu 20%, conform unei propuneri a directorului general Ștefan Paraschiv, care are negocieri cu sindicatele din domeniu. Conform unui document publicat de economedia.ro, masura ar urma sa intre in vigoare chiar zilele acestea, de […] The post Saptamana de lucru de 4 zile in loc de 5, la Metrou, salarii reduse dar nu pentru șefi. Ce propune directorul Metrorex appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

