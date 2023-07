Saptamana aceasta are un potențial puternic de a repara impulsul actual al prețului aurului, sau ar putea sa ii ia și mai mult din avant, ceea ce inseamna ca am putea asista la o prabușire a cotațiilor. Prețurile au atins varful in aprilie, cand au atins maximul de 2.079 de dolari și, in mod interesant, […] The post Saptamana de foc pentru prețul aurului. Totul depinde de bancherii Americii first appeared on Ziarul National .