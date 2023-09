Săptămână de foc pentru gardienii euro. Vine a zecea majorare a ratei dobânzii? Oficialii Bancii Centrale Europene vor dezbate joi o majorare cu un sfert de punct a ratei dobanzii, iar decizia ar putea fi pro sau contra. Se pare ca dinamica reuniunii de la Frankfurt va determina daca factorii de decizie politica vor opta pentru o a zecea creștere consecutiva a costurilor de imprumut sau vor alege […] The post Saptamana de foc pentru gardienii euro. Vine a zecea majorare a ratei dobanzii? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

