Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin primele 2 zile ale saptmanii vor fi de coșmar. CUPOLA DE FOC PESTE ROMANIA. LA UMBRA VA FA APROAPE LA FEL DE CALD CA LA SOARELuni se vor inregistra maxime de 36 de grade Celsius, dar meteorologii atrag atenția ca temperatura resimțita va fi de 39 de grade Celsius și nici la umbra nu va fi…

- Val de canicula peste Romania! Temperaturile vor depași 39 de grade. Cateva sfaturi oferite de Ministerul Sanatatii despre cum trebuie folosit aerul conditionat in aceasta perioada: Regleaza aparatul de aer condiționat astfel incat temperatura sa fie cu 5 grade mai mica decat cea exterioara. Ventilatoarele…

- Multe regiuni din țara au fost marcate de fenomene specifice instabilitații atmosferice, in primele ore ale zilei de vineri, 14 iulie. Temperaturile au scazut considerabil in unele teritorii. Afla in randurile de mai jos unde s-au inregistrat 5 grade Celsius. Foto Unde s-au inregistrat 5 grade Instabilitatea…

- Anticiclonul Cerberus a produs foarte multe probleme in jumatatea de sud a Europei, iar acum iata ca a ajuns și in Romania. Acest fenomen este un aer extrem de fierbinte, care provine din nordul Africii și care aduce temperaturi caniculare. Temperaturile in termometre vor ajunge chiar și la 50 de grade…

- Meteorologii au revenit cu o atenționare pentru aceasta saptamana. Urmeaza cinci zile de canicula in Romania, care va fi resimțita in majoritatea zonelor din țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat temperaturi care vor depași 35-37 de grade Celsius, in majoritatea regiunilor.

- Iata cum va fi vremea in 7 iulie in diferite regiuni ale țarii, inclusiv București, litoral și munte.Vremea in București pe 7 iulieIn Capitala, vremea va fi calduroasa , cu o temperatura maxima de 32 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar dupa-amiaza se vor semnala averse și descarcari electrice.…

- Dupa mai multe zile in care a plouat, vremea se schimba! Țara noastra va fi lovita, inca o data, de un val de canicula. Temperaturile vor ajunge și la 37 de ani, la umbra. Meteorologul Mihai Huștiu a declarat la Digi24 ca azi instabilitatea atmosferica se va diminua, ploile se restrang. E posibil ca…

- Romania va fi lovita de un val de canicula! Temperaturile vor ajunge si la peste 30 de grade in urmatoarele zile, insa nu scapam nici de ploi sau vijelii in unele zone ale tarii. Directorul Agenției Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a prezentat in direct la Antena 3 CNN, prognoza meteo in urmatoarele…