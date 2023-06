Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 629,79 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,30%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 52,3%, in comparatie cu saptamana anterioara.

Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 208,426 miliarde de lei, in perioada 29 mai - 2 iunie 2023, in scadere de la 209,056 miliarde de lei, in perioada 22 - 26 mai 2023.

