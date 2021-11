Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud au parasit Constanța cu un obiectiv clar: sa se intoarca acasa cu sase puncte! Joi, 11 noiembrie, la Alexandria și duminica, 14 noiembrie, la Suceava, „delfinii” vor lupta pentru victorie și pornesc in ambele partide din postura de favoriți. Una care trebuie confirmata…

- Echipa masculina de handbal-juniori I CS Medgidia intalneste, miercuri, 27 octombrie, de la ora 16.00, in Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”, pe CSM Focsani. Tineri sportivi dobrogeni isi doresc sa faca o partida buna pe teren propriu, pentru ca - spun ei - au trei mari calitati: „Suntem uniti, avem…

- Formația CSU din Suceava a obținut duminica seara al treilea succes din actualul sezon al Ligii Zimbrilor. „Universitarii" au trecut cu scorul de 29-27 (15-13) de ultima clasata, CSM Alexandria, și ocupa locul al noualea in clasament dupa disputarea a opt etape. Gruparea oaspete, ...

- Tinerii handbalisti ai Timisoarei au incercat sa faca o figura frumoasa cu reprezentanta Romaniei in Champions League. Dinamo a condus la un singur gol diferenta la pauza azi pe parchetul lui SCM Politehnica, jocul a fost la fel de strans pana spre final, dar bucurestenii s-au impus cu 33-29. In continuare…

- Adrian Tirzioru, interul stanga al gruparii CSU din Suceava, ocupa primul loc in topul marcatorilor Ligii Zimbrilor dupa disputarea a șapte etape din actuala ediție de campionat, cu 53 de goluri inscrise.Podiumul este completat de Florin Acatrinei (CSM Vaslui) și Rome Hebo (CSM Alexandria), care au…

- Dupa cosmarul de la Plock, 14-25 cu Orlen Wisla, in prima mansa a turului doi preliminar al EHF European League, esec drastic care, practic, ii pune capat aventurii europene, HC Dobrogea Sud isi indreapta din nou atentia asupra principalei competitii interne. Handbalistii antrenati de Djordje Cirkovic…

- Handbalistii alb-violeti au obtinut azi primul succes din noua editie a Ligii Zimbrilor. SCM Politehnica a trecut de CSU din Suceava cu 33-28 (17-13). Dupa doua infrangeri in startul sezonului 2021-22, SCM Poli a castigat in sfarsit primul joc. Nu a fost foarte usor nici cu bucovinenii pentru tanara…

- Dupa ce fetele de la Politehnica au pierdut surprinzator in prima etapa a noului campionat de fotbal feminin la Alexandria (1-3), iar Ripensia a fost invinsa in Ghencea de Steaua (0-2) in liga secunda, o mare surpriza negativa vine si de la handbalistii de la Poli Timisoara. Gruparea alb-violeta a debutat…