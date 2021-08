Săptămâna călduroasă continuă Marți, canicula va fi la ea acasa. Soarele rasare la ora 06:20. Cerul va fi parțial noros, iar indicele de temperatura-umezeala va atinge și va depași pragul critic de 80 de unitați. Izolat posibil sa cada ploi de vara zgomotoase. Soarele va apune la ora 20:46. Minimele zilei se vor incadra intre 18 și 21 de grade, iar cele maxime in jurul valorii de 31 de grade. Miercuri, cerul va fi mai mult senin. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, vremea se racește, Soarele rasare la ora 06:15. In aceasta noapte cerul va fi mai mult noros cu șanse de ploaie spre sfarșitul intervalului. Izolat, dimineața in zonele depresionare e posibil sa apara ceața. Peste zi, norii vor imparții cerul cu soarele, iar temperaturile se vor situa sub…

- Miercuri, cerul va fi variabil. Soarele rasare la ora 06:12. Incepand din aceasta noapte norii vor impanzi cerul, iar peste zi vor fi perioade atat cu soare, dar și cu nori. Dimineața se menține racoroasa, insa spre dupa-amiaza se va instala disconfortul termic care va atinge pragul de 80 de unitați.…

- Joi, cerul va fi parțial noros. Soarele rasare la ora 06:05. Temperaturile nocturne și cele din primele ore ale dimineții vor depași 21 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar innorarile de furtuna vor fi prezente pana spre seara cand cerul va deveni mai mult senin. Vantul va bate slab…

- Vineri, atmosfera nu prezinta schimbari majore fața de ziua precedenta. Soarele rasare la ora 05:59. Dimineața va fi in continuare racoroasa. Cerul va fi mai mult senin, pana spre a doua parte a zilei cand pe cer o perdea de nori vor ține soarele mai mult ascuns, pana spre apusul soarelui care se…

- Vremea va fi calduroasa, chiar caniculara in Crisana, Banat, cea mai mare parte a Olteniei, pe arii restranse in Muntenia, Transilvania si Maramures. Disconfortul termic se va accentua in toata tara, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati pe arii extinse in…

- Sambata, cerul va fi parțial noros. Soarele rasare la ora 05:46. Fața de ziua precedenta, temperaturile scad ușor, datorita norilor care vor umbri atmosfera. In zona noastra meteorologii au emis un cod galben de instabilitate temporar accentuata, valabil pana spre miezul nopții. In a doua parte…

- Miercuri ne așteapta o alta zi torida. Soarele va rasari la ora 05:44. Cerul va fi mai mult senin, iar dupa amiaza zilei se va instala disconfortul termic accentuat. Soarele va apune la ora 21:22. Temperaturile minime se vor situa intre 17 și 22 de grade, iar cele maxime intre 28 și 31 de grade,…

- Vineri, cu toate ca temperaturile incep sa creasca, vremea se menține racoroasa pentru aceasta data, in deosebi noaptea și dimineața. Soarele rasare la ora 05:38. Pe alocuri, in primele ore ale zilei posibil sa se formeze ceața. Cerul se menține temporar și parțial noros. Vantul va sufla slab și…