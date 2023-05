Săptămâna austerității. Ce pregătește Guvernul Ordonanța de urgența care vizeaza reducerea cheltuielilor publice urmeaza sa fie aprobata in aceasta saptamana de guvern, dupa ce proiectul va fi discutat in ședința coaliției. „Nu facem altceva decat sa reducem și sa amanam acele cheltuieli care nu sunt absolut necesare”, spunepremierul Nicolae Ciuca. „Ordonanța urmeaza sa fie prezentata saptamana viitoare (n.r. 6-14 mai 2023) in coaliție și in momentul in care Ministerul de Finanțe va prezenta toate datele și le vom analiza și vom agrea impreuna cu partenerii de coaliție, imediat, ca va fi la ședința de guvern de miercuri sau intr-o ședința… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța de urgența care vizeaza reducerea cheltuielilor publice urmeaza sa fie aprobata in aceasta saptamana de guvern, dupa ce proiectul va fi discutat in ședința coaliției. „Nu facem altceva decat sa reducem și sa amanam acele cheltuieli care nu sunt absolut necesare”, spune Nicolae Ciuca.„Ordonanța…

- Ordonanta de urgenta privind reducerile bugetare va fi adoptata saptamana viitoare, dupa ce va fi analizata si in coalitia de guvernare in baza datelor prezentate de Ministerul de Finante, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca. ‘Ordonanta urmeaza sa fie prezentata saptamana viitoare in coalitie si…

- Ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor publice urmeaza sa fie aprobata saptamana viitoare de guvern, sustin prim-ministrul Nicolae Ciuca si seful PSD, Marcel Ciolacu. Cei doi lideri ai coaliției au explicat ca nu se pune problema impozitarii mediului privat.

- Leonard Barascu, presedintele Federatiei Sanitas, sustine ca o ordonanta care prevede reducerea personalului din sistemul sanitar se afla in pregatire, in ciuda promisiunilor primite de la premierul Nicolae Ciuca. „Am sa-i atrag atentia personal”, a spus președintele Sanitas.

- Planul de masuri privind reducrea cheltuielilor bugetare ar trebui sa ajunga la Guvern saptamana viitoare, dupa ce va fi asumat in coaliție, spune purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. El afirma ca ANAF trebuie sa isi imbunatateasca nivelul de colectare.Mesaj dur pentru ANAF„Masurile…

- Ordonanta privind reducerile de cheltuieli nu intra saptamana aceasta in Guvern, in conditiile in care se asteapta analiza de la Ministerul de Finante, au precizat surse guvernamentale. In privinta supraimpozitarii, aceasta nu se poate face decat prin lege, spun aceleași surse.

- Un proiect de ordonanța de urgența aflat in lucru detaliaza principalele masuri ce vor fi luate in ministere, agenții, primarii pentru reducerea cheltuielilor la nivelul statului. Printre acestea: interzicerea cumulului pensie-salariu, salarii inghețate și interdicția de a cumpara sau inchiria mașini…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat miercuri, 12 aprilie, ca „majoritatea ministerelor au depus deja planurile de reducere a cheltuielilor bugetare”, așa cum a cerut premierul Ciuca, dar nu a menționat despre ce ministere este vorba.„Procesul de centralizare este inca in derulare,…