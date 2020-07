Săptămâna aceasta se decid finalistele Cupei României Saptamana aceasta sunt programate partidele din mansa secunda a semifinalelor Cupei Romaniei, editia 2019-2020, potrivit news.ro. Miercuri, 8 iulie, ora 20:00 FCSB – DINAMO, IN TUR 3-0 FCSB are sansa de a juca o noua finala dupa cea castigata in 2015 in fata Universitatii Cluj. De partea cealalta, in cazul unei reveniri spectaculoase, Dinamo ar disputa din nou finala dupa o pauza de patru ani. Atunci, ”cainii” au pierdut trofeul in fata lui CFR Cluj. Citește și: Rareș Bogdan a izbucnit: Gata cu capul plecat, Romania trebuie sa stea in primul rand in Europa Joi,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

