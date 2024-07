Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00, alaturi de jurnalistul GSP Alexandru Mone. Romania disputa astazi primul amical inainte de Euro, in Ghencea, cu Bulgaria, de la 21:30. Ieri, primul adversar de la Euro, Ucraina, a remizat impotriva Germaniei, 0-0. Real Madrid a oficializat…

- Biblioteca Naționala a Republicii Moldova invita cetațenii sa participe la vernisarea expoziției „Loc de joaca pentru visul meu”, care se desfașoara tradițional, in ajunul Zilei Internaționale a Copilului. In cadrul expoziției sint expuse 42 de lucrari a elevilor de la IP LTPA „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”,…

- O parte dintre membrii Generației de Aur au susținut azi o conferința de presa inainte de meciul de retragere. (azi, ora 20:30, Arena Naționala) # A fost o atmosfera degajata, iar foștii mari fotbaliști s-au intrecut in replici amuzante. Gica Hagi, Dan Petrescu, Marius Lacatuș, Ioan Ovidiu Sabau și…

- Alianța formata din USR, PMP și Forța Dreptei incearca sa iși consolideze poziția politica in București. Cele trei formațiuni par a fi lasat in urma conflictele care le-au facut sa se atace vehement in ultimii ani.

- Clujenii care au copii nu mai merg cu cei mici la joaca in locurile destinate lor din parcuri din cauza tinerilor care se strang acolo. O clujeanca susține ca aceștia se aduna la locurile de joaca, fac extrem de multa galagie, asculta manele și se urca pe aparatele destinate copiilor. ,,Buna ziua, locul…

- Dinamo iși joaca azi viitorul și ramanerea in Superliga. Iar conducerea „cainilor” se teme de ce e mai rau, daca rezultatul nu va fi unul favorabil. Și au apelat la serviciile unei firme de protecție. Dinamo - UTA se joaca de la ora 21:30. Meciul din ultima etapa din play-out va fi livetext pe GSP.…

- Daca, in play-off, campioana s-a decis inca de acum cateva etape, cu retrogradarea este ceva mai dificil. Suntem martori, probabil, la una dintre cele mai stranse lupte pentru salvare din istoria Ligii 1. Cinci cluburi sunt implicate, fiecare dintre ele putand pica in „B” in ultima runda, care se va…

- FCSB a caștigat titlul de campioana, dupa 9 ani, iar pe 11 mai jucatorii vor primi trofeul și medaliile. Nu doar jucatorii care sunt acum in lotul roș-albaștrilor vor fi premiați și considerați campioni, ci toți care au jucat cel puțin un meci in actualul sezon. Inclusiv cei care au plecat intre timp.…