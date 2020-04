Valorea amenzilor date în județ, de la decretarea stării de urgență, depășește suma de 10 milioane de lei

Valorea amenzilor date în județ, de la decretarea stării de urgență, depășește suma de 10 milioane de lei in Eveniment / on 21/04/2020 at 18:48 / Valoarea sancțiunilor contravenționale… [citeste mai departe]