- Deschiși pentru business: Portofoliul total de credite nete acordate clienților de Banca Comerciala Romana (BCR) a crescut cu 7,4% an pe an la 31 decembrie 2020, susținut atat de segmentul retail, cat și de cel corporate Credite nou acordate in lei, in valoare de 8 miliarde de lei in 2020 catre segmentul…

- In urma unei acțiuni de supraveghere a pieței desfașurata de reprezentanții Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), la sfarșitul saptamanii trecute, pe raza municipiului București, au fost gasite la comercializare produse sub marca ”Kolonya – eau de cologne”, prezentate drept ”dezinfectant…

- Vizita pe care Joe Biden a facut-o joia trecuta la sediul Departamentului de Stat din Washington are pentru lumea politica nu doar americana o semnificație speciala, simbolica: “America se intoarce. Diplomația revine la rolul ei”, a declarat președintele Biden in fața diplomaților și funcționarilor…

- ALTEX Romania, cel mai mare retailer electro-IT din Romania, continua sa susțina eforturile autoritaților romane pentru imbunatațirea serviciilor medicale oferite in sistemul sanitar de stat. De la inceputul pandemiei, Grupul Altex a facut donații importante catre sistemul sanitar, IGSU și Inspectoratul…

- Cristian Ghinea, ministrul investițiilor și proiectelor europene, și Claudiu Nasui, ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, anunța deblocarea celor trei masuri de finanțare pentru antreprenori, lansate in contextul pandemiei COVID-19, potrivit unui comunicat al Ministerului Fondurilor…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, a anunțat in luna iulie crearea unui grup independent cu misiunea de a proceda la “o evaluare onesta” a gestionarii crizei sanitare și de a desprinde unele lecții pentru viitor. Prima concluzie a grupului amintit a fost ca OMS și China ar fi putut…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus la nivel mondial a atins pragul de 2 milioane. In aceste condiții, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat vineri la o conferința de presa la Geneva ca este de dorit ca toate tarile care au inceput…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) este Autoritate de Management pentru Programului Operațional Comun Bazinul Marii Negre 2014-2020, sub coordonarea secretarului de stat Florin Cret. Pana in prezent, au fost contractate 58 proiecte, cu o valoare totala de 50,45 milioane…