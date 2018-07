Şaorma de casă. 6 reţete delicioase pe care le poţi prepara acasă Saorma este un fel de mancare preparat din felii subtiri, prajite, de carne (oaie, pui, curcan, vita), peste care se pun legume proaspete, muraturi si un sos special. Compozitia se inveleste intr-un rulou de lipie. Saorma a devenit un preparat popular in Romania, iar in 2016 era sortimentul culinar cel mai cautat in timpul noptii. Daca vrei sa preparei saorma de casa, noi ti-am pregatit 6 retete delicioase care sa te inspire.

Saorma de casa # Reteta 1

Ingrediente Saorma de casa 1 pachet de lipii, un piept de pui, maioneza, 3 castraveti murati, o varza mica alba,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

