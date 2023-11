Stiri pe aceeasi tema

- Sonia Simionov, concurenta de la America Express, a facut declarații exclusive pentru Spynews.ro. Jurnalista a vorbit despre retragerea din televiziune, dar și despre momentul in care vrea sa aduca pe lume un copil. Știrista marturisește ca este o femeie norocoasa in ceea ce privește viața personala.

- Ștefan Floroaica și iubita lui, Sanziana Negru au plecat in Istanbul pentru cateva zile. Actorul cocheteaza cu limba turca, astfel ca le-a scris fanilor un mesaj in aceasta limba, la secțiunea de InstaStory.

- Sanziana Negru și Ștefan Floroaica formeaza un cuplu de cateva luni și pare ca relația lor este din ce in ce mai serioasa. Concurenta de la America Express și iubitul ei sunt de nedesparțit și se pare ca in cazul lor, dragostea nu ține cont de varsta.

- Sanziana Negru intampina probleme de cand s-a mutat langa padure. Concurenta de la America Express le-a marturisit fanilor ei cum este in noua locuința. Iata ce dezvaluire a facut celebra influencerița!

- Sanziana Negru și Ștefan Floroaica formeaza un cuplu recent in showbizul romanesc. Influencerița i-a dat vestea cu privire la plecarea in America Express, iar actorul a incurajat-o sa participe, fiind alaturi de ea permanent.

- Zilele trecute, fiul Andreei Esca și Laura Giurcan au luat masa in oraș. Aris a scos-o in oraș, la o intalnire in doi, pe adversara sa de la America Express. Cei doi au ieșit la masa, imbracați lejer, și cu zambetul pe buze. La un moment dat, ei s-au sarut pasional in mașina. Laura a reactionat dupa…

- In ediția din data de 9 octombrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8, dupa ce s-a observat in unele materiale de saptamana trecuta, Bia a decis sa schimbe ceva in relația cu Robert. Mai mult, indragostita, concurenta i-a facut o declarație de dragoste surprinzatoare partenerului ei. Iata ce a declarat…

- Se anunța evenimente importante in showbiz-ul romanesc, iar asta caci Sanziana Negru de la "America Express" și Ștefan Floroaica pare ca au planuri serioase de viitor impreuna! Iata detaliul care arata ca relația lor este din ce in ce mai stabila!