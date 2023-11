Stiri pe aceeasi tema

- In cursa pentru ultima șansa, Sanziana Negru și Laura Giurcanu au trecut prin clipe de panica in episodul cu numarul 10 din America Express - Drumul Soarelui, difuzat pe data de 1 noiembrie 2023. Cum au reușit cele doua sa scape dintr-o situație periculoasa.

- In episodul din aceasta seara, cel cu numarul 8 al emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzat pe data de 30 octombrie 2023, concurenții s-au intrecut in cursa pentru a caștiga imunitatea pusa la bataie de Irina Fodor. La un moment dat, Laura Giurcanu și Sanziana Negru au facut un gest neașteptat…

- In ediția 8 a emisiunii America Express sezonul 6, concurenții au continuat sa alerge in cursa pentru imunitate. La un moment dat, George Tanase a facut un gest neașteptat fața de Laura Giurcanu și Sanziana Negru.

- Aris Eram și Laura Giurcanu au avut o conversație neașteptata in ediția difuzata ieri, la „America Express”, și-au spus ca se iubesc. Dupa finalul filmarilor, ei au aparut impreuna sarutandu-se. Competiția devine din ce in ce mai dificila pentru concurenții de la „America Express”, sezonul 6. In ediția…

- Aris, fiul Andreei Esca, și Laura Giurcanu formeaza un cuplu dupa America Express? Cel mai nou sezon America Express aduce surprize nu doar de pe Drumul Soarelui. Se pare ca show-ul de televiziune a legat prietenii intre concurenți si poate chiar mai mult de atat. Este vorba in special despre Aris Eram…

- In episodul 11 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui, Laura Giurcanu si Sanziana Negru au marturisit ca au plecat in cel mai dur relity show din Romania cu gandul de a gusta din adrenalina și aventura. Totuși, cele doua și-au dat seama rapid ca America Express este o provocare…

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru au trait aventura vieții lor in America Express! Cele doua vor sa iși aminteasca pentru totdeauna de mega-aventura din competiție, astfel cp au decis sa iși faca tatuaje identice, semnificative pentru ceea ce au trait. Iata ce model au ales!

- Laura Giurcanu a plecat in America Express alaturi de Sanziana Negru și se pare ca au facut o echipa minunata, dupa cum a marturisit influencerița. Despre aceasta experiența, concurenta spune ca a fost cu totul speciala și diferita fața de tot ce a trait pana in prezent.