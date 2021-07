Stiri pe aceeasi tema

- Ordin de protecție provizoriu pentru un barbat de 33 de ani, din Abrud: S-a ales cu dosar penal pentru violența in familie Un barbat de 33 de ani, din Abrud, s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu, dupa ce concubina acestuia a sesizat polițiștii și a reclamat ca ar fi fost agresata.…

- In ziua de 2 iunie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de amenințare și violența in familie, și au reținut un barbat de 46 de ani, din Pitești. Din verificari, s-a stabilit ca, in seara zilei de 27…

- Un tanar de 18 ani din Ciceu Giurgești a fost reținut pentru 24 de ore dupa ce și-a agresat și amenințat tatal. Acesta deja avea interdicția de a se apropia de parintele sau. Tanarul a fost reținut aseara de catre polițiștii din Petru Rareș. Acesta are doar 18 ani și este din Ciceu Giurgești. Polițiștii…

- Un adolescent și mama lui au fost uciși de fostul partener de viața al femeii la doar cateva luni dupa ce barbatul recunoscuse in emisiunea TV „Acces Direct” ca o bate și ca a amenințat-o cu moartea. Cazul a revoltat o parte din societate: s-au facut plangeri la CNA și s-a semnat o petiție prin care…

- In ziua de 05 mai a.c., polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Bascov au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de violenta in familie, sub aspectul amenintarii si al lovirii sau altor violente si au retinut un barbat de 47 de ani, din Maracineni. In dupa-amiaza…

- Ieri, 26 aprilie 2021, politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii, pentru o 24 de ore, fata de doi barbați, de 31 și 40 de ani, din Alba Iulia, frați intre ei, care sunt cercetați sub aspectul savarsirii infracțiunilor de violența in familie și tulburarea ordinii si linistii publice. In sarcina…

- In luna martie 2021, in cazurile de violența in familie la care au intervenit, polițiștii au emis peste 800 de ordine de protecție provizorii. Ordinul de protectie provizoriu se emite de catre politistii care, in exercitarea atributiilor de serviciu, constata ca exista un risc iminent ca viata, integritatea…

- Barbat din Ighiu, posesor al unui mandat de executare pentru violența in familie, REȚINUT de polițiști. A fost depus la Penitenciarul Aiud La data de 14 aprilie 2021, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au depistat și reținut un barbat de 34 de ani din comuna Ighiu, posesor al unui mandat…