- Traumele traite de familiile care iși inmormanteaza parinți și bunici decedați dupa ce au fost infectați cu coronavirus sunt de nedescris. Angajații firmelor de pompe funebre au trecut alaturi de ei prin clipe groaznice, care i-au marcat pe viața. Zi de zi au mers la munca cu frica in san, fara sa știe…

- Inceputul in politica este asemanator pentru cei mai mulți tineri dornici de a rezolva probleme sau de a schimba ceva. Este mult entuziasm, sunt multe idei, multa dorința de acțiune. Cu timpul, fiecare traiește propriile experiențe și invața propriile lecții. Unii dintre tineri devin dezamagiți de politica,…

- Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș intampina publicul cu bunatați pentru toate gusturile și buzunarele, indeajuns pentru a umple sacoșele și camarile, la Expoziția Toamnei. Evenimentul incepe de vineri, 16 octombrie, ora 11.00, și va dura pana duminica, 18 octombrie, la ora 18.00.

- CNIPMMR: Peste 10.000 de firme au solicitat microgranturi de 2.000 euro, in programul lansat luni de Ministerul Economiei. Cați bani sunt disponibili Numarul aplicatiilor depuse in cadrul Masurii I a programului pentru microgranturi in valoare de 2.000 de euro a ajuns la 10.700, sustine Florin Jianu,…

- Ziarul Unirea Care sunt cele mai puternice și cele mai slabe județe din țara. Analiza a județelor din Romania, privind cifrele de afaceri ale companiilor inregistrate In topul celor mai puternice județe din Romania, din punct de vedere a ciferi de afaceri din 2019 a companiilor inregistrate, se afla…

- ​Guvernul menține condiția ca IMM-urile care vor sa obțina microgranturi de câte 2.000 de euro din fonduri europene și de la buget sa fi avut cifra de afaceri pe anul 2019 de cel puțin 5.000 de euro, a declarat joi, pentru StartupCafe.ro, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș. Citește…

- LEGI… Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, doua proiecte de lege prin care va fi redusa birocratia si sprijiniti antreprenorii. Unul dintre proiecte abroga Legea 12/1990, care instituia obligatia depunerii declaratiei privind adaosul comercial, o lege arhaica, adoptata in 1990,…