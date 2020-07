Stiri pe aceeasi tema

- Lili Sandu se pregatește cu pași repezi de momentul in care va deveni mama. Vedeta este in culmea fericirii, iar de cand burtica a devenit vizibila, aceasta nu ezita sa o arate oriunde in spațiul public.

- O fotografie in care apare Adda, pe care vedeta a postat-o pe contul sau de socializare a strarnit numeroase reacții in mediul online. Fotografia este prima pe care vedeta a facut-o imediat dupa ce a parasit competiția Asia Express.

- Lili Sandu este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni mamica. Vedeta este in luna a cincea de sarcina și iși etaleaza burtica de graviduța de cate ori are ocazia, fiind tare mandra de ea.