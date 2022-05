Stiri pe aceeasi tema

- Magda Palimariu face naveta intre Romania și Norvegia dupa ce s-a casatorit. Vedeta de la PRO TV nu renunța la job-ul din țara și nici nu are in plan sa se mute definitiv din țara. Soțul prezentatoarei Meteo de la PRO TV are afaceri in țarile scandinave și calatorește foarte mult in Norvegia și Danemarca.…

- Dan Negru e pregatit sa dea lovitura cu noua sa emisiune de pe Kanal D. Vedeta de televiziune va prezenta Jocul Cuvintelor, show ce va avea marea premiera miercuri, 20 aprilie, de la 22:30, la Kanal D. Ce presupune formatul proiectului ce se anunța a fi un mare succes. Cați bani ar putea caștiga concurenții.…

- Andreea Beatrice Ana a devenit astazi intaia campioana continentala a Romaniei la lupte, dupa o finala dramatica impotriva ucrainencei Oleksandra Homeneț. Aurul se lipește anul acesta de tanara luptatoare romana Andreea Ana, care in februarie cucerea titlul european la U23 la Plovidv, iar astazi a reușit…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a dat asigurari ca tara noastra respecta drepturile fiecarui copil ucrainean care se afla in grija statului roman si ca „toti orfanii se vor intoarce acasa, cand se va termina razboiul, si niciunul nu va fi dat spre adoptie in Romania”. Ministrul a precizat ca „legea…

- O vedeta PRO TV a facut marturisiri de la granița Ucrainei despre refugiații ucraineni. Sunt mii de refugiați ucraineni care au ajuns in Romania, iar sute dintre ei au solicitat deja azil in țara noastra. In vama Isaccea, spre exemplu, sute de cetațeni ucraineni, familii cu copii și batrani, au sosit…

- Turneul de la Doha decurge bine pentru tenisul feminin din Romania! Sorana Cirstea (31 de ani, 30 WTA) a trecut deja in turul II, Halep (23 WTA) urmeaza sa intalneasca o „clienta“ preferata de a ei, iar Begu (54 WTA) se va duela cu Kvitova (25 WTA) pe care a spulberat-o, acum zece zile.

- Cristina Șișcanu a avut o reacție nervoasa, dupa ce a fost acuzata ca ar sta pe banii lui Madalin Ionescu și ea nu ar munci. Soția fostului prezentator de la Kanal D a spus ce venit are. Dupa problemele pe care le-a avut recent la un salon de infrumusețare , Cristina Șișcanu a fost din nou scoasa din…