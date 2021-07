Stiri pe aceeasi tema

- Fosta soție a unui lautar celebru din Teleorman face acuzații grave la adresa muzicianului. Barbatul nu ar plati pensia alimentara, stabilita la divorț pentru cei doi copii, decat daca minorii se roaga de el in mod repetat și nici atunci nu ar face-o la timp. Totodata, femeia susține adolescenții au…

- Maria este mama a doua fete – Michelle, in varsta de 11 ani, și Nicole, in varsta de 6 ani. Parintele se trezește in fiecare dimineața la ora șapte și iși incheie ziua la ore tarzii de noapte, doar dupa ce termina curațenia in bucatarie. Ca in cazul multor adulți, viața Mariei s-a complicat odata […]

- Accident spectaculos pe un drum național din Bistrița-Nasaud. O familie s-a trezit cu o mașina rasturnata langa fereastra dormitorului. Asta dupa ce un șofer de 64 de ani a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe șosea și a distrus doua mașini parcate și un gard. In aceasta dimineața, polițiștii…

- În timp ce țara se scufunda în pandemie, anul trecut președintele raionului Ocnița, Iurie Plopa, și-a asigurat confortul pentru urmatorii ani de mandat. Din bani bugetari, el și-a procurat o mașina de serviciu de lux în valoare de peste jumatate de milion de lei,…

- Poliștii de la trupele speciale din Bistrița au descins in forța și au prevenit o tragedie. Din cauza unor probleme legate de niște terenuri, un barbat a amenințat ca se sinucide și a vrut sa se arunce in aer. Omul a fost scos cu forța din mașina in care se afla de catre polițiștii de la trupele…

- Fulgy de la Clejani a recunoscut cu ochii in lacrimi ca regreta nespus faptul ca a consumat substanțe interzise, provocand suferința atat lui, cat și parințiilor și familiei sale, adoptand o imagine care nu le face cinste. Dezvaluirile de la Xtra Night Show au fost facute de tanar dupa ce a fost prins…

- CHIȘINAU, 21 mai – Sputnik. Potrivit presei din stanga Nistrului, accidentul s-a produs in aceasta dimineața, in orașul Camenca. Barbatul de 37 ani ar fi pierdut controlul asupra mașinii din cauza carosabilului umed. Drept urmare, a ajuns cu automobilul in parapet, l-a rupt și a cazut de pe pod. …

- Cei mai noi concurenți de la Asia Express sunt pregatiți pentru aventura vieții lor, iar printre ei se numara și Alexandra Ungureanu impreuna cu mama sa. Cantareața a marturisit la Xtra Night Show ca are mari emoții, dar și frica de inalțime și spațiu inchis.