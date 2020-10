Blonda a nascut prin cezariana, o fetița care a cantarit cu puțin sub patru kilograme Din fericire, totul a decurs bine, iar vedeta și-a putut ține bebelușul in brațe. Inainte de naștere, Sanziana a transmis ca sarcina este una dificila din cauza ca micuța cantarește deja aproape 4 kilograme.Vedeta postului Antena Stars, Buruiana (in varsta de 38 ani), și soțul sau, fostul jucator de fotbal Nicolae Zuluf mai au impreuna o fetița, Isabela, in varsta de 4 ani careia , mama sa, in calitate de creatoare de hainuțe pentru copii, mai nou, i-a dedicate o colecție de hainuțe intitulata ”Zuli Fitza cu…