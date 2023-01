Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul desemnat sa realizeze tronsonul lipsa din autostrada Lugoj – Deva ar urma sa se apuce efectiv de lucru in luna mai sau iunie, a spus ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Contractul cu societatea UMB, care va realiza cei 10 kilometri de autostrada, care includ și doua tuneluri de…

- Odata cu semnarea contractelor pentru constructia loturilor 2 si 3 ale tronsonului Buzau – Focsani, avem noua dintr-un total de 13 loturi ale Autostrazii Ploiesti-Pascani care sunt finantabile prin Planul National de Rezilienta si Redresare, a declarat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii,…

- Totul s-a petrecut in vara acestui an, iar la momentul respectiv, Poliția Romana anunța pe pagina de Facebook a instituției ca un austriac care circula cu un Ferrari pe autostrada A1, sensul de mers Lugoj - Deva, a fost prins in apropierea localitații Margina din județul Timiș cu viteza de 230 km/h.Șoferul…

- Catalin Urtoi a declarat, sambata, pentru News.ro ca nu va renunta la batalia pentru realizarea A8, dar ca va fi decizia ministrului Sorin Grindeanu privind mentinerea sa in functie. “Eu nu renunt. Daca maine nu voi mai fi la minister, eu continuu cum stiu mai bine lupta pentru aceasta autostrada. Va…

- „Metroul catre Aeroportul Otopeni. Termenul limita este 2026. Timp de un an de zile, acest proiect care avea finantare japoneza a fost stopat de catre un fost ministru al Transporturilor neconsiderand ca e un proiect important pentru bucuresteni. Aproape l-a anulat. (Catalin Drula – n.r.) El a oprit…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a venit vineri sa vada șantierul care tocmai s-a deschis pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara. Lucrarile vizeaza noul terminal de plecari externe al aeroportului. Termenul limita pentru finalizarea lucrarilor este decembrie…

- Lucrarile la autostrada A7 au avansat considerabil pe lotul 4 Buzau – Focșani. Firmele lui Umbrarescu au inceput sa lucreze in ultimele zile din septembrie, iar in aproximativ o luna au capatat un avans considerabil. Lucrarile au inceput in data de 28 septembrie, iar Umbrarescu are la dispoziție 20…