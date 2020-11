Stiri pe aceeasi tema

- Damen a lansat la apa cinci nave, aflate in lucru pe Santierul Naval Damen Mangalia: cea mai moderna si tehnologizata nava off-shore pentru cautarea si recuperarea de diamante din lume, doua feriboturi RoRo hibride GNL si doua nave fluviale tip cisterna, partial echipate (Inland tankers), a anuntat…

- 15% din spațiul de depozitare existent pe plan local este neocupat in momentul de fața, acesta insumand aproximativ 650.000 metri patrați. Valoarea spațiului total de depozitare neutilizat este de circa 6 milioane de euro, fara a lua insa in calcul și costurile serviciilor logistice, potrivit reprezentanților…

- ABADL Constanta organizeaza o licitatie pentru actualizarea unui studiu de fezabilitate Este vorba de cel legat de proiectul "Lucrari consolidare a falezelor in zona Eforie Nord si Eforie Sud, judetul Constanta" Valoarea estimata a licitatiei este de aproximativ 11.000 lei Valoarea totala a proiectului…

- Afacerile cumulate ale companiilor clasate pe primele zece locuri in clasamentul celor mai performate businessuri din Romania in 2019 au atins valoarea de 189,3 mld. euro, in crestere cu 5,99% fata de anul precedent, potrivit Mediafax.Profitul din exploatare a fost de 15,8 mld. euro, plus…

- Meteorologii au emis luni seara noi avertizari Cod galben de ceata si vizibilitate redusa valabile in urmatoarele ore in 12 judete.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 23:00, in judetele Constanta, Mures, Alba, Brasov, Harghita, Sibiu si Cluj se va semnala,…

- Valoarea creditelor rambursabile pentru obiectivul de investitii acumularea Runcu din judetul Maramures a fost majorata, in cadrul rectificarii bugetare din acest an, la 15 milioane de lei, iar lucrarile vor continua, a anuntat, vineri, intr-un comunicat, Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR).…

- Impact Developer & Contractor, singurul dezvoltator imobiliar din Romania listat la Bursa de Valori Bucuresti, a inceput lucrarile la primele 3 blocuri din ansamblul rezidential Boreal Plus din nordul Constantei. Contractul de antrepriza in valoare de 9,5 mil. Euro a fost incheiat cu firma de constructii…

- Bittnet (BNET), un grup de companii cu activitați de educație și integrare soluții IT, anunța finalizarea cu succes a negocierilor pentru intrarea in acționariatul Softbinator Technologies SA, companie de product development, prin preluarea unui pachet de 25% din capitalul social. Valoarea tranzacției…