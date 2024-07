Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, dezvaluie conexiunile politice ale lui Nicușor Dan, in special cu gruparile asociate lui Ludovic Orban, USR și PMP. Cristian Popescu Piedone face referire intr-o postare pe Facebook de presa aparent imaculata in jurul lui Nicușor Dan, dar subliniaza conexiunile…

- Actualul primar al Capitalei este protagonistul unui mesaj, intitulat „Eu nu pot vota cu idioții uitili ai Kremlinului”, publicat marți, 14 mai, pe Facebook de economistul roman Andrei Caramitru.

- Primaria Municipiului București, condusa de Nicușor Dan, nu a platit de cateva luni subvenția catre regia de termoficare Termoenergetica. Primaria lui Nicușor Dan are de platit 600 de milioane de lei subvenții catre regia de termoficare Termoenergetica, suma stransa in ultimele luni pentru ca autoritatea…

- Faptul ca un cutremur mai puternic ar pune la pamant mii de cladiri din Bucureștia a facut din subiectul necesitații consolidarii cladirilor cu risc seismic una dintre marile promisiuni electorale ale lui Nicușor Dan. In condițiile in care sute de imobile incadrate deja la clasa I și II de risc, in…

- In ultima vreme, Nicușor Dan se zbate sa creasca in sondaje, insa de problemele reale ale bucureștenilor nu pare sa ii pese. Dupa aproape patru ani de mandat in care a lasat oamenii in frig iarna de iarna și fara apa calda, acum iși dorește un nou mandat in fruntea locuitorilor Capitalei. Nicușor Dan…

- Cristian Popescu Piedone lanseaza un atac devastator la adresa contracandidatului sau la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, și spune ca edilul Bucureștiului accepta sa fie susținut de formațiuni politice (USR și REPER) care doresc legalizarea consumului de droguri. Ba mai mult, edilul Sectorului 5 spune…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, se ia din nou de Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, „cel care disprețuiește cetațenii și le cere bani de pomana”. Piedone spune ca el și echipa lui fac treaba pentru comunitate și așa cum doresc cetațenii, in timp ce Nicușor sforaie leneș și…

- Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa actualului primar general Nicușor Dan și a caracterizat mandatul acestuia ca fiind ”eșec”. Prim-ministrul Romaniei afirma ca Bucureștiul, cu Nicușor Dan primar, a ramas in urma celorlalte capitale europene și este de parere ca actualul edil al Capitalei…