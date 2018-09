Stiri pe aceeasi tema

- Muncitorii de la SDM au reluat lucrul in Piața Maraști. Sunt acoperite, in aceste zile, șanturile sapate paralel cu Parcul Botanic. In zona s-a stat in așteptare mai multe saptamani, pana cand arheologii și-au dat OK-ul. Șantierul trebuie incheiat pana la inceperea anului școlar. Angajații SDM au inceput,…

- Incepe, in sfarșit, lucrul la șantierul din Piața Maraști. Exista, in cele din urma, și aviz de la arheologi, așa ca poate nu ne prinde inceperea anului școlar cu tranșee in intersecție. Primarul Nicolae Robu are din nou un mesaj pentru nemernici și mizerabili, pe care nu-i numește insa. The post Șantierul…

- Timișorenii vor putea vedea din nou pe Bega vaporașele. Nu se vor putea plimba cu ele inca, dar primarul Nicolae Robu spune ca e o chestiune de zile. Depinde tot de București, de unde trebuie sa vina aprobarea pentru inființarea celor noua stații. The post Ne dam cu vaporașele pe Bega, numai sa aprobe…

- Șantierul din zona Pieței Maraști bate pasul pe loc, in așteptarea avizului de descarcare arheologica. Zona e plina de șanțuri adanci, adevarate pericole pentru șoferi și pietoni, iar semnalizarea e aproximativa. Nimeni nu știe cand va fi gata lucrarea, dar, de vineri, s-a inchis trotuarul de langa…

- Mai stam o vreme in bezna. RATT nu incepe inca sa schimbe becurile arse de pe strazile Timișoarei. Proiectul care prevedea incredințarea, prin atribuire directa, a acestui serviciu a cazut la vot, dupa ce aleșii PSD au decis sa nu-l susțina. S-a lasat din nou cu replici grele, primarul Nicolae Robu…

- Șantierul pe strada Versului a inceput acum aproape noua luni. S-a lucrat cam greu atat pe Versului, cat și pe Aleea Sanatații. In cele din urma muncitorii contractați de primarie și-au terminat treaba, au amenajat benzi de circulație decente, trotuare cu jardiniere și piste de biciclete…

- Polițiștii locali continau sa șicaneze acțiunea de strangere de semnaturi pentru campania „Fara penali in funcții publice”, lansata de USR. Doi voluntari care adunau semnnaturi in acest sens au fost avertizați de polițiștii locali. In urma cu o luna, chiar președintele USR Timiș, Nicu Falcoi, a fost…

- Faptul ca primarul Nicolae Robu este pur și simplu ahtiat dupa imagine, iar pe deasupra e amorezat pana peste cap de propria persoana e un truism. Adica nici nu mai trebuie demonstrat sau explicat. In narcisismul sau a ajuns pana acolo incat acum face sondaje de opinie in care iși masoara popularitatea…