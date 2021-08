Stiri pe aceeasi tema

- Șantierul Primariei Sectorului 3 pe care doi muncitori au murit și alți patru au fost raniți nu avea nicio autorizație. Firma primise deja amenda de la Garda de Mediu și urma sa mai ia una, de la Inspectoratul de Stat in Construcții. In dosarul penal deschis dupa accident, polițiștii au mers la spital…

- Garda de Mediu Constanța a anunțat marți ca a amendat cu 100.000 de lei Rafinaria Petromidia Navodari pentru ca nu a luat masurile necesare pentru prevenirea poluarii in timpul lucrarilor de revizie ca urmare a exploziei din 2 iulie, incident soldat cu trei decese, potrivit G4media . Petromidia a mai…

- BUCUREȘTI, 2 iul – Sputnik. O informație de ultima ora cutremura opinia publica și poate genera un mega scandal internațional! O cantitate uriașa de peste 150 de tone ”din celebra arma chimica, Agent Orange sunt depozitate” in apropierea Capitalei. ”Orașul Bragadiru adapostește peste 150 de tone…

- Comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, afirma ca numarul de comisari pe care ii are institutia pe care o conduce este mai mic decat numarul politistilor locali din oricare dintre cele sase sectoare ale Capitalei, anunța news.ro. "Numarul de comisari din Garda de Mediu…

- Comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu a afirmat la digi24 ca numarul de comisari pe care ii are institutia pe care o conduce este mai mic decat numarul politistilor locali din oricare dintre cele sase sectoare ale Capitalei.

- In dimineața zilei de joi, 20 mai 2021, Asociația Radauțiul Civic a transmis o solicitare Inspectoratului de Stat in Construcții sa constate savarșirea unei contravenții privind spațiul din Piața Unirii nr. 5, Mun. Radauți, potrivit art. 27 lit. h) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții…

- La evenimentul de deschidere al ultimelor containere in Portul Constanta Sud Agigea, participa seful Garzii Nationale de Mediu, si ministrul mediului, Tanczos Barna.Astazi, 14 mai are loc deschiderea ultimelor containere in Portul Constanta Sud Agigea.La eveniment participa seful Garzii Nationale de…