- Luni, 4 octombrie, intre orele 9 și 15, se va intrerupe furnizarea apei, in Timișoara, pe strazile Cetații, Labirint, Dropiei, Crișan și Samuil Șagovici, pentru efectuarea lucrarilor de modificare a traseului conductei de apa de la intersecția strazilor Cetații și Gheorghe Lazar. Lucrarea face parte…

- Lucrarile de modernizare in forța a Timișoarei impun noi restricții de circulație. Acestea vor fi impuse pe strada Prezan și pe Calea Bogdaneștilor. Comisia de circulație de la nivelul municipiului Timișoara a aprobat urmatoarele masuri, necesare pentru realizarea unor lucrari in derulare: In primul…

- Comisia de circulație de la nivelul municipiului Timișoara a aprobat inchiderea traficului rutier pe bulevardul Mihai Eminescu, tronsonul cuprins intre bulevardul Revoluției din 1989 și str. Michelangelo, de asemenea e inchisa și strada Academician Alexandru Borza. Pentru bulevardul Eminescu masura…

- Marți, 17 august, intre orele 9-15, se va opri furnizarea apei pe Calea Bogdaneștilor, porțiunea dintre bulevardul Cetații și strada Banul Maracine. Intreruperea e cauzata de lucrarile efectuate in cadrul proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara,…

- Se lucreaza de mai bine de o luna pe bd. Cetații, iar muncitorii au dat deja de primele urme ale orașului. S-au gasit vestigii pe bucata ce leaga Calea Bogdaneștilor de Gheorghe Lazar, astfel ca șantierul s-a oprit puțin acolo. Se lucreaza „in zonele neafectate”.